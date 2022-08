Calenda vede all’orizzonte uno tsunami finanziario (Di lunedì 29 agosto 2022) “Abbiamo due tsunami che arrivano contemporaneamente: quello energetico e quello finanziario”. È quanto ha detto al Corriere il leader di Azione, Carlo Calenda. “La Fed – ha aggiunto Calenda – continuerà ad alzare i tassi per combattere l’inflazione e ciò porterà ad una revisione della politica della Bce. Saremo meno protetti”. Carlo Calenda: “Abbiamo due tsunami che arrivano contemporaneamente: quello energetico e quello finanziario” “Hedge fund pronti a scommettere contro l’Italia. Già pronti a scaricare i nostri titoli di Stato. Prezzo del gas ai massimi di sempre – prevede ancora Calenda -: il costo dell’energia ha raggiunto un livello che impedirà ad imprese, artigiani e commercianti di riaprire. Sediamoci adesso attorno ad un ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 29 agosto 2022) “Abbiamo dueche arrivano contemporaneamente: quello energetico e quello”. È quanto ha detto al Corriere il leader di Azione, Carlo. “La Fed – ha aggiunto– continuerà ad alzare i tassi per combattere l’inflazione e ciò porterà ad una revisione della politica della Bce. Saremo meno protetti”. Carlo: “Abbiamo dueche arrivano contemporaneamente: quello energetico e quello” “Hedge fund pronti a scommettere contro l’Italia. Già pronti a scaricare i nostri titoli di Stato. Prezzo del gas ai massimi di sempre – preancora-: il costo dell’energia ha raggiunto un livello che impedirà ad imprese, artigiani e commercianti di riaprire. Sediamoci adesso attorno ad un ...

lacittanews : Il leader di Azione Carlo Calenda vede all’orizzonte «due tsunami che arrivano contemporaneamente: quello energetic… - OryDf : @Geronim22285766 gli altri per pagarsi il mutuo fregandosene del popolo tutti dello stesso livello compreso letta,m… - MarkChierici : @CarloCalenda si vede Calenda in che mani sicure siamo: allo sfascio totale, una tragedia, una catastrofe socio-eco… - LorenzoPinto03 : @GabriVernucci @CarloCalenda Ahahahahahahahahaha! Manco le foto che pubblicano, riescono a controllare!!! ?????? Calen… - OttavioBrambil1 : @salvini_giacomo @iltirreno Si vede che draghi fa quello che gli chiede renzi. Quello che non ho capito è perché lu… -