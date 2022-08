Barbara D’Urso e l’appello sui social | ‘All’Umberto I di Roma manca sangue | andate a donare’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 29 agosto 2022) “Ho saputo che al policlinico Umberto I di: chi si trova nelle vicinanze e vuole dare una mano… Non costa niente…”.ai suoi follower È parte del contenuto del post diffuso suida. Nonostante la conduttrice sia in vacanza e in attesa di tornare sul piccolo schermo da lunedì prossimo, resta attiva sui. Stavolta, venuta a conoscenza della carenza diall’ospedaleni l’Umberto I, lancia un appello. La popolare conduttrice di Pomeriggio Cinque, tramite un post su tweeter invita tutti coloro che si trovano nelle vicinanze del nosocomio ad andare a donare ilquanto prima perchè potrebbe salvare delle vite. I follower della conduttrice ...