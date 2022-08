Bakayoko Milan, profumo d’addio: un club di Premier fa sul serio (Di lunedì 29 agosto 2022) Bakayoko verso il ritorno in Premier League: un club inglese fa sul serio per riportare il centrocampista del Milan in Inghilterra Possibile svolta in arrivo per il futuro di Tiemoué Bakayoko. Come riferito da calciomercato.com, il Newcastle, alla ricerca di un rinforzo a centrocampo, avrebbe chiesto il calciatore al Milan aggiungendosi dunque alla concorrenza di Monza e Nottingham Forest. Ipotesi ritorno in Premier dunque per l’ex Napoli. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 29 agosto 2022)verso il ritorno inLeague: uninglese fa sulper riportare il centrocampista delin Inghilterra Possibile svolta in arrivo per il futuro di Tiemoué. Come riferito da calciomercato.com, il Newcastle, alla ricerca di un rinforzo a centrocampo, avrebbe chiesto il calciatore alaggiungendosi dunque alla concorrenza di Monza e Nottingham Forest. Ipotesi ritorno indunque per l’ex Napoli. L'articolo proviene da Calcio News 24.

AntoVitiello : ?? Oggi è previsto un punto tra gli agenti di #Bakayoko e il #Milan per valutare la partenza in queste ultime ore di… - lucabianchin7 : Evoluzione situazione #Bakayoko: si valuta la possibilità di una risoluzione di contratto, con #Milan e/o Chelsea.… - PietroMazzara : Centrocampo #Milan: ore di lavoro per chiudere #Vranckx in prestito con diritto di riscatto dal #Wolfsburg. Poi l’u… - pbrex668 : RT @lucabianchin7: Evoluzione situazione #Bakayoko: si valuta la possibilità di una risoluzione di contratto, con #Milan e/o Chelsea. Sempr… - blackdevils97 : RT @Insider1899: A molti di voi ho fatto una promessa: se #Ziyech non sarà a Milanello il 31/08 MI DISATTIVO (ho le mie certezze). Detto q… -