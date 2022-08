Amber Heard: la sorella definisce MTV "disgustosa" e "disperata" per aver incluso Johnny Depp nei VMA (Di lunedì 29 agosto 2022) La sorella di Amber Heard ha appena definito MTV 'disgustosa e disperata', dopo che il network ha deciso di includere Johnny Depp nella serata dei Video Music Awards. La sorella di Amber Heard, Whitney Henriquez, ha criticato MTV per aver dato spazio a Johnny Depp ai Video Music Awards del 2022, poco meno di tre mesi dopo che la giuria del tribunale della Virginia ha emesso il verdetto del processo per diffamazione in favore dell'attore. Durante la trasmissione, Depp è apparso come Moon Person attraverso una clip pre-registrata in cui si poteva vedere la sua faccia sovrapposta digitalmente sul casco della figura fluttuante. A un certo ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 29 agosto 2022) Ladiha appena definito MTV '', dopo che il network ha deciso di includerenella serata dei Video Music Awards. Ladi, Whitney Henriquez, ha criticato MTV perdato spazio aai Video Music Awards del 2022, poco meno di tre mesi dopo che la giuria del tribunale della Virginia ha emesso il verdetto del processo per diffamazione in favore dell'attore. Durante la trasmissione,è apparso come Moon Person attrso una clip pre-registrata in cui si poteva vedere la sua faccia sovrapposta digitalmente sul casco della figura fluttuante. A un certo ...

