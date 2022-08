Aggredisce il coinquilino con mannaia e coltello | la furia del clandestino

(Di lunedì 29 agosto 2022) L’episodio è accaduto a San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli, dove gli agenti della polizia di Stato hanno arrestato l’immigrato bengalese con l’accusa di tentato omicidio aggravato

