Zaporizhzhia, Aiea: bombardamenti a 100 metri da reattori (Di domenica 28 agosto 2022) (Adnkronos) – Tutti i sistemi di sicurezza della centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia rimangono operativi e la radioattività è normale e non ci sono indicazioni di perdite di idrogeno. Lo ha reso noto l'Agenzia internazionale per l'energia atomica riferendo delle informazioni fornite da Kiev sulle conseguenze dei bombardamenti degli ultimi giorni. I proiettili sono caduti nel perimetro della centrale giovedì, venerdì e sabato, "ma le informazioni sulla natura dei danni sono incomplete", si precisa in un comunicato. I bombardamenti hanno colpito i due cosiddetti 'edifici speciali' della centrale, che si trovano a circa 100 metri dai reattori (con impianti per il trattamento dell'acqua, officine per la riparazione di equipaggiamenti), e un cavalcavia. Ci sono stati anche danni ad alcune pompe ...

