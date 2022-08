Ultime Notizie Roma del 28-08-2022 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 28 agosto 2022)dailynews radiogiornale la corona Buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio sono le misure contro il caro energia infiammare la campagna elettorale con tutti contro tutti che invece una soprattutto sui social per affrontare questa situazione difficile non servono le strade grandi proposte del dottor Calenda serve un decreto del governo per sterilizzare subito gli aumenti con adeguati Ristori e crediti di imposta occorre un’iniziativa comune Europea per negoziare il prezzo del gas lo dice Silvio Berlusconi al MEF si sta studiando un nuovo intervento a tutela di famiglie imprese ma solo tra lunedì e martedì Si capiranno Quali sono i margini di azione due navi da guerra americane la ius ampiezza me la scendi giù sono passate attraverso lo stretto di Taiwan lo ha annunciato la Marina degli Stati Uniti la prima volta che accade dopo le ...