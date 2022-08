Salernitana-Sampdoria oggi in tv: canale, orario e streaming Serie A 2022/2023 (Di domenica 28 agosto 2022) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Salernitana-Sampdoria, partita valida per la terza giornata della Serie A 2022/2023. Appuntamento con il fischio d’inizio alle 18:30 di domenica 28 agosto nella cornice dell’Arechi. Entrambe le squadre vanno a caccia di punti dopo un avvio di campionato non eccezionale. I blucerchiati hanno debuttato con una sconfitta contro l’Atalanta, prima di riuscire a fermare la Juventus a Marassi. La squadra di Nicola ha invece perso di misura contro la Roma all’esordio, per poi ottenere uno 0-0 contro l’Udinese alla Dacia Arena. Chi avrà la meglio? Il match sarà trasmesso in diretta sia su Sky Sport Calcio che su Dazn. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 28 agosto 2022) L’e le indicazioni per vedere in diretta, partita valida per la terza giornata della. Appuntamento con il fischio d’inizio alle 18:30 di domenica 28 agosto nella cornice dell’Arechi. Entrambe le squadre vanno a caccia di punti dopo un avvio di campionato non eccezionale. I blucerchiati hanno debuttato con una sconfitta contro l’Atalanta, prima di riuscire a fermare la Juventus a Marassi. La squadra di Nicola ha invece perso di misura contro la Roma all’esordio, per poi ottenere uno 0-0 contro l’Udinese alla Dacia Arena. Chi avrà la meglio? Il match sarà trasmesso in diretta sia su Sky Sport Calcio che su Dazn. SportFace.

