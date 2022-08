Pagelle Lecce-Empoli 1-1 | voti e tabellino Serie A 2022 2023

(Di domenica 28 agosto 2022) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di, match valevole per la terza giornata del campionato di. Al Via del Mare di, gli ospiti passano in vantaggio al minuto 23?, con la rete di Parisi, dopo una grande percussione del centrale. In chiusura di primo tempo arriva poi il pareggi di Strefezza, con un gran destro dal limite dell’area. Il risultato finale è 1-1. IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS(4-3-3): Falcone 6; Gendrey 6.5, Pongracic 5.5, Baschirotto 6, Gallo 6; Bistrovic 5 (1? st Askildsen 6), Hjulmand 6.5, Gonzalez 6.5 (34? Blen sv); Strefezza 7.5 (24? Di Francesco 6), Ceesay 5 (34? Colombo sv), Banda 7.5 (29? Listowski 5.5). In panchina: Bleve, ...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 3ª giornata di Serie A 2022/23:Empoli Ledei protagonisti del match trae Empoli, valido per la 3ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Strefezza, Parisi al termine del primo tempo FLOP: ......