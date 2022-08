Nuoto | World Series 2022 | Acerenza trionfa nella 10km acque libere in Canada

(Di domenica 28 agosto 2022) Neppure il tempo di godersi l’oro europeo conquistato ad Ostia che Domenicoè già nuovamente in acqua. Il talento azzurro si è impostoindisputata a Lac Magnatic, in, e valida per le. 1h50’50” il tempo del 27enne, che ha preceduto l’australiano Nicholas Sloman (1h50’51”) e l’ungherese David Betlehem (1h50’52”). Piazzamento di spicco per l’Italia anchefemminile, con Ginevra Taddeucci che ha chiuso al secondo posto con il crono di 2h01’43”, battuta solamente dall’olandese Sharon Van Rouwendaal di 34 centesimi. A completare il podio la brasiliana Ana Marcela Cunha (a due secondi), mentre si è dovuta accontentare del quarto posto ...

sportface2016 : #Nuoto, #WorldSeries: #Acerenza trionfa nella 10km acque libere in Canada - BomprezziMarco : RT @Eurosport_IT: Domenico Acerenza ancora protagonista ????????? #Nuoto | #OpenWater | #Acerenza - Eurosport_IT : Domenico Acerenza ancora protagonista ????????? #Nuoto | #OpenWater | #Acerenza - Nuotomania : DA - nuotopuntocom : Nuoto•com | FINA Marathon Swim World Series. Domenico Acerenza vince la 10 km in Canada. D’argento Ginevra Taddeuc… -

Nuoto•com

Tra gli altri azzurri in gara, Andrea Manzi , Matteo Furlan e Dario Verani hanno chiuso rispettivamente in quinta, sesta e settima posizione, mentre al dodicesimo posto figura Marcello Guidi . Per ...Traversata afrazione Latte - Principato di Monaco a cura dell'Associazione Monaco Swimming ...Steve McCurry con esposizione di 70 scatti dell'artista quattro volte vincitore delPress ... FINA Swimming World Cup. Berlino Neppure il tempo di godersi l'oro europeo conquistato ad Ostia che Domenico Acerenza è già nuovamente in acqua. Il talento azzurro si è imposto nella 10km in acque libere disputata a Lac Magnatic, in ...NUOTO - In questo fine settimana l’azzurro, tesserato per il Circolo Canottieri di Napoli, è stato protagonista in quel di Lac Mégantic, in Canada, sede della t ...