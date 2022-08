No Tav, assalto notturno a cantiere in Val Susa, il messaggio su Facebook: 'Questa sera non si dormono sonno tranquilli' (Di domenica 28 agosto 2022) Un gruppo di attivisti No Tav ha assaltato il cantiere di San Didero in val di Susa ( Torino ), dove è in costruzione l'autoporto collegato alla Tav. Sulla pagina Facebook Notavinfo sono state ... Leggi su leggo (Di domenica 28 agosto 2022) Un gruppo di attivisti No Tav ha assaltato ildi San Didero in val di( Torino ), dove è in costruzione l'autoporto collegato alla Tav. Sulla paginaNotavinfo sono state ...

infoitinterno : Assalto No Tav in Val Susa nella notte: pietre contro la Polizia - infoitinterno : VALSUSA, ASSALTO NO TAV AL CANTIERE DELL'AUTOPORTO - infoitinterno : No Tav, assalto notturno a cantiere in Val Susa - infoitinterno : No tav incappucciati di nuovo all'assalto del cantiere: FdI: 'Basta con le ambiguità della sinistra' - notadom1 : RT @SecolodItalia1: No tav incappucciati di nuovo all’assalto del cantiere: FdI: “Basta con le ambiguità della sinistra” -