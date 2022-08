“Minacce e abusi”, scandalo nella legione straniera che combatte per Kiev (Di domenica 28 agosto 2022) Era il 27 febbraio scorso quando, su richiesta diretta del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj, veniva creata la legione internazionale di difesa territoriale dell’Ucraina, unità militare inquadrata nell’esercito governativo di Kiev e formata dai volontari stranieri giunti nel Paese per combattere contro l’esercito russo, che secondo le stime governative sarebbero circa 20 mila. Nel giugno scorso, InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 28 agosto 2022) Era il 27 febbraio scorso quando, su richiesta diretta del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj, veniva creata lainternazionale di difesa territoriale dell’Ucraina, unità militare inquadrata nell’esercito governativo die formata dai volontari stranieri giunti nel Paese perre contro l’esercito russo, che secondo le stime governative sarebbero circa 20 mila. Nel giugno scorso, InsideOver.

fromthescratch_ : Solo per diventare popolare. Questi reietti della società stanno scrivendo schifezze che voi non potete neanche im… - pitprincipe : @Gigi_Piada75 @algida74 @sara_gerardina Dove sta scritto? Richiedo. Ovviamente escludendo abusi, violenze e minacce - gatta_loca : @fabcet Sono d’accordo. Però devi considerare che le minacce, spesso, sono velate o derivano da anni di abusi e, quindi, non dimostrabili. - marcoranieri72 : RT @EnnioRemondino: Eroi già prima di cominciare. ‘Milizie ucraine’ meglio della Legione francese per il ‘Kyiv Independent‘ che ne celebrav… - vluccio : RT @ilmanifesto: Abusi, razzie, minacce: la Legione straniera di Kiev | il manifesto -