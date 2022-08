Maria De Filippi “troppo dolore” | La rivelazione su Maurizio Costanzo sconvolge tutto il pubblico (Di domenica 28 agosto 2022) Intervistata dal settimanale “Oggi”, Maria De Filippi racconta il suo rapporto col dolore e altri aspetti della sua vita privata. Maria De Filippi (fonte web)Maria De Filippi e Maurizio Costanzo: la loro storia d’amore Sembra strano immaginarla in vacanza, eppure anche Maria De Filippi , la regina della tv, ha abbandonato momentaneamente i vari programmi che conduce, in attesa di ripartire a Settembre per una nuova stagione televisiva. Il celebre volto Mediaset si trova ad Ansedonia, dove è solita recarsi ogni anno insieme al marito Maurizio Costanzo. Da oltre 25 anni, i due sono una delle coppie più iconiche della tv e nelle interviste di ciascuno, il ... Leggi su topicnews (Di domenica 28 agosto 2022) Intervistata dal settimanale “Oggi”,Deracconta il suo rapporto cole altri aspetti della sua vita privata.De(fonte web)De: la loro storia d’amore Sembra strano immaginarla in vacanza, eppure ancheDe, la regina della tv, ha abbandonato momentaneamente i vari programmi che conduce, in attesa di ripartire a Settembre per una nuova stagione televisiva. Il celebre volto Mediaset si trova ad Ansedonia, dove è solita recarsi ogni anno insieme al marito. Da oltre 25 anni, i due sono una delle coppie più iconiche della tv e nelle interviste di ciascuno, il ...

chetempochefa : .@fabfazio: 'È difficile essere il capo di Maria De Filippi?' Maria: 'No, è facilissimo” Maurizio: 'No, è impossibi… - errikor : @Isy27817713 Sonia è la moglie di Bonolis, è come chiedere a Maria de Filippi di entrare in casa... - fabio97395544 : @anto8301 Madre de Dios che copia vanno da Maria De Filippi a uomini e donne ...l ignoranza sfodera sempre l eccesso . - conlalunapiena : MARIA DE FILIPPI TU DEVI RIBUTTARE IN CASETTA TUTTI QUESTI DI #AMICI21 PERCHÉ ABBIAMO, IN ORDINE: - una coppia da c… - fratecalmati : ora x rispetto a NOI maria de filippi deve ospitarli tutti a c'è posta per te oppure alfonso organizza un confronto… -