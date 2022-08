L'Italia dovrebbe sganciarsi dall'hub olandese del gas? (Di domenica 28 agosto 2022) Leggo 42 °C e chiamo l'ambulanza, ma in realtà ho solo bisogno di comprare un termometro nuovo. Chiariamo alcuni elementi importanti. A Londra esiste la borsa del Brent, dove ogni giorno vengono ... Leggi su startmag (Di domenica 28 agosto 2022) Leggo 42 °C e chiamo l'ambulanza, ma in realtà ho solo bisogno di comprare un termometro nuovo. Chiariamo alcuni elementi importanti. A Londra esiste la borsa del Brent, dove ogni giorno vengono ...

elio_vito : Una leader di partito, chi si candida a governare l'Italia, che pubblica un video, lo difende e se lo vede rimosso… - CottarelliCPI : Secondo Meloni, chi critica il programma di FdI e ne sottolinea i rischi in interviste all’estero danneggia l'Itali… - GiuseppeConteIT : Non lasciamo che la campagna elettorale distragga dalle urgenze del Paese: è una questione di responsabilità, tema… - sysmedia68 : RT @FioreFerdi1: La Lega e Forza Italia parlano tanto di flax tax la prima al 15% la seconda al 23%,in questo modo(secondo loro)gli evasori… - PerutaAntonio : RT @lorenzodalai: Chi in politica ha voluto la dipendenza dal gas russo, ha osteggiato gasdotti e rigassificatori, ha sostenuto #PutinWarCr… -