«Le punte consumate | il seno troppo grande e la nostalgia» | Alice Mariani | Prima ballerina della Scala

Leggi su iodonna

(Di domenica 28 agosto 2022) Sipario., dal 4 luglio nuova, trent’anni vissuti accompagnando in ogni istante la ricercapropriazza. «Ho sempre sentito questo teatro come la mia casa e ora ho il cuore pieno di gioia». L’infanzia dia Massa Carrara «Comincia a Massa Carrara, la mia città, all’età di cinque anni». Non c’è come unaper definire che è la devozione completa, esclusiva, aggressiva a far realizzare certi grandi sogni, anche quando, all’inizio, non li si riconosce. «All’inizio non volevo esattamente diventare una. Ma ero vivace, non stavo mai ferma, così mia madre mi iscrisse a una ...