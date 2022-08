Italian Uppercut #172 – IWE Terra di Nessuno Report

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 28 agosto 2022) Nuovo appuntamento con l’editoriale dedicato alla scenaa. L’estate sta finendo, ma il wrestlingo non si ferma, con l’estate 2022 che ha visto tanti show, complice anche un ritorno alla normalità dopo la Pandemia. Era da diverso tempo che non mi recavo in Liguria e a seguire uno Show della IWE, l’occasione è stato lo Show “di” andato in scena lo scorso 21 Agosto a Rapallo (GE). Dopo Summer Storm i D8 del Dr. Dispiacere posseggono quasi tutte le cinture, eccetto i Gemini Title in mano a Grayson & Malto: stasera i due eroi liguri saranno chiamati a difendere le cinture? E chi sarà la prima campionessa della IWE e prima Wonder Champion? Raggiunto Rapallo con l’amico e collega Samuel di Riserva Indie, arriviamo sul Luogo dello Show, l’Ex MAMRE, ora sede di uno dei ...