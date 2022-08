Ilary Blasi, bacio ad un uomo in spiaggia | Spunta finalmente la verità (Di domenica 28 agosto 2022) Ilary Blasi, cosa succede? Il bacio in spiaggia verso un altro uomo, ma di chi si tratta? C’è una ricostruzione… Sono stati mesi molto intensi, quelli che ha vissuto Ilary Blasi, sotto diversi punti di vista. Di sicuro l’aspetto lavorativo ha avuto un peso specifico molto importante, considerando l’impegno avuto sul piccolo schermo con un programma tra i più seguiti del piccolo schermo. Stiamo parlando, ovviamente de ‘L’Isola dei famosi’, ad oggi ritenuto uno dei format sui quali Mediaset punta di più insieme al ‘Grande Fratello Vip’. Due reality, per i quali è molto importante anche chi si occupa della conduzione. In questo caso, quella di Ilary Blasi è stata una scelta vincente sotto ogni aspetto. ... Leggi su ildemocratico (Di domenica 28 agosto 2022), cosa succede? Ilinverso un altro, ma di chi si tratta? C’è una ricostruzione… Sono stati mesi molto intensi, quelli che ha vissuto, sotto diversi punti di vista. Di sicuro l’aspetto lavorativo ha avuto un peso specifico molto importante, considerando l’impegno avuto sul piccolo schermo con un programma tra i più seguiti del piccolo schermo. Stiamo parlando, ovviamente de ‘L’Isola dei famosi’, ad oggi ritenuto uno dei format sui quali Mediaset punta di più insieme al ‘Grande Fratello Vip’. Due reality, per i quali è molto importante anche chi si occupa della conduzione. In questo caso, quella diè stata una scelta vincente sotto ogni aspetto. ...

