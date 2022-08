Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente, cast, data di uscita e tutto quello che sappiamo finora (Di domenica 28 agosto 2022) Ebbene sì, nel 2023, finalmente ritorna Hunger Games con un suo nuovo capitolo. Michael Lesslie, lo sceneggiatore britannico noto per Assassin’s Creed e l’adattamento di Macbeth del 2015, scriverà la sceneggiatura di The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes, basato sul romanzo best-seller prequel di Suzanne Collins. Il film sarà diretto da Francis Lawrence, che ha diretto gli ultimi tre film del franchise di Hunger Games. Il prequel segue Coriolanus Snow, che non è né malvagio né assetato di potere rispetto alle sue apparizioni nei film originali di Hunger Games. Tuttavia, è ambizioso: a 18 anni diventa mentore nei 10° Hunger Games annuali e viene assegnato al Distretto 12 di Lucy Gray Baird. Ne segue una ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 28 agosto 2022) Ebbene sì, nel 2023, finalmente ritornacon un suo nuovo capitolo. Michael Lesslie, lo sceneggiatore britannico noto per Assassin’s Creed e l’adattamento di Macbeth del 2015, scriverà la sceneggiatura di The: The Ballad of Songbirds and Snakes, basato sul romanzo best-seller prequel di Suzanne Collins. Il film sarà diretto da Francis Lawrence, che ha diretto gli ultimi tre film del franchise di. Il prequel segue Coriolanus Snow, che non è né malvagio né assetato di potere rispetto alle sue apparizioni nei film originali di. Tuttavia, è ambizioso: a 18 anni diventa mentore nei 10°annuali e viene assegnato al Distretto 12 di Lucy Gray Baird. Ne segue una ...

