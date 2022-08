Gp del Belgio, Leclerc: “Una Red Bull gigante. E’ stato tutto difficile” (Di domenica 28 agosto 2022) Spa – Charles Leclerc parte al quindicesimo posto nel Gran Premio del Belgio e si piazza sesto. A margine di una gara difficile per la Ferrari, il francese commenta: “Il feeling nel primo stint con le medie non era male, ma la performance rispetto alla Red Bull in questo weekend è stata una roba incredibile. Non so cosa abbiano trovato, ma stanno andando veramente forte”. “Dobbiamo guardare bene questo e capire cosa è successo – ha aggiunto il monegasco – Per quanto riguarda la mia gara, al terzo giro ero nono e poi sono dovuto ripartire da capo dal fondo per il problema e il pit stop anticipato, dunque da lì sapevo che sarebbe stata una gara molto difficile”. “La Red Bull ha fatto uno step veramente grosso qui, questo è sicuro – ha sottolineato il ferrarista – Quando guardiamo i ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 28 agosto 2022) Spa – Charlesparte al quindicesimo posto nel Gran Premio dele si piazza sesto. A margine di una garaper la Ferrari, il francese commenta: “Il feeling nel primo stint con le medie non era male, ma la performance rispetto alla Redin questo weekend è stata una roba incredibile. Non so cosa abbiano trovato, ma stanno andando veramente forte”. “Dobbiamo guardare bene questo e capire cosa è successo – ha aggiunto il monegasco – Per quanto riguarda la mia gara, al terzo giro ero nono e poi sono dovuto ripartire da capo dal fondo per il problema e il pit stop anticipato, dunque da lì sapevo che sarebbe stata una gara molto”. “La Redha fatto uno step veramente grosso qui, questo è sicuro – ha sottolineato il ferrarista – Quando guardiamo i ...

