Gp Belgio, Hamilton si scusa con Alonso: "L'incidente è colpa mia" (Di domenica 28 agosto 2022) Spa, 28 ago. - (Adnkronos) - Lewis Hamilton ha chiuso il suo Gp del Belgio a Spa dopo poche curve. Il contatto con Fernando Alonso ha fermato la sua Mercedes già al primo giro. Lo spagnolo si è lasciato andare a un team radio molto duro contro il sette volte campione del mondo, che a fine giornata però si è preso la totale responsabilità dell'accaduto. “Guardando il replay, lui era nel mio angolo cieco e non gli ho lasciato molto spazio. È stata colpa mia. Mi rialzerò da questo episodio e tornerò più forte“. L'episodio è stato notato e investigato dai commissari, che l'hanno catalogato come semplice incidente di gara. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 28 agosto 2022) Spa, 28 ago. - (Adnkronos) - Lewisha chiuso il suo Gp dela Spa dopo poche curve. Il contatto con Fernandoha fermato la sua Mercedes già al primo giro. Lo spagnolo si è lasciato andare a un team radio molto duro contro il sette volte campione del mondo, che a fine giornata però si è preso la totale responsabilità dell'accaduto. “Guardando il replay, lui era nel mio angolo cieco e non gli ho lasciato molto spazio. È statamia. Mi rialzerò da questo episodio e tornerò più forte“. L'episodio è stato notato e investigato dai commissari, che l'hanno catalogato come semplicedi gara.

Eurosport_IT : Alonso non le manda a dire ad Hamilton ??? Le sue parole complete… - LucaB710 : RT @Eurosport_IT: Alonso non le manda a dire ad Hamilton ??? Le sue parole complete… - macondo83 : RT @Eurosport_IT: Alonso non le manda a dire ad Hamilton ??? Le sue parole complete… - llittlewicked : RT @fabiana_pesare: la leggenda narra che hamilton stia ancora camminando per le colline del belgio #BelgianGP - Annamcamilloni : RT @Eurosport_IT: Alonso non le manda a dire ad Hamilton ??? Le sue parole complete… -