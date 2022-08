GP Belgio, come cambia la classifica Piloti dopo Spa (Di domenica 28 agosto 2022) Si allarga ancora il divario di punti tra Max Verstappen e Charles Leclerc , dopo la conclusione del gran premio del Belgio. Partiti entrambi dalle retrovie, l'olandese e il monegaasco hanno chiuso ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di domenica 28 agosto 2022) Si allarga ancora il divario di punti tra Max Verstappen e Charles Leclerc ,la conclusione del gran premio del. Partiti entrambi dalle retrovie, l'olandese e il monegaasco hanno chiuso ...

Mov5Stelle : ? SFIDUCIA COSTRUTTIVA Come già accade in Belgio, Germania e Spagna, vogliamo che si possa far cadere un Governo s… - 1devilnevercry : @ParticipioPart @SkySportF1 @davidevalsecchi Mah io la leggo diversamente! Analizziamo cosa dice: poi dicono di Nap… - sportface2016 : #F1, replica #BelgianGP su #TV8: orario e come vederla - giulio661019 : @diegocatalano77 Ferrari ha buttato personalmente alle ortiche la vittoria in Ungheria, la Ferrari NON VA certo in… - sportli26181512 : Formula 1: gli orari delle repliche del GP Belgio: Quattordicesimo GP con Sainz che parte dalla pole dopo una sfilz… -