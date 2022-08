Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sono sposati | nozze da sogno a Venezia

Leggi su diredonna

(Di domenica 28 agosto 2022)sinella Chiesa di San Zaccaria, a, a pochi passi da Piazza San Marco. L’ex nuotatrice è arrivata, come da tradizione, con 40 minuti di ritardo, accompagnata dal papà Roberto e da cinque damigelle, tutte vestite in rosa cipria: le colleghe nuotatrici Martina Carraro, Sara Francheschi, Laura Letrari, Chiara Masini Luccetti e Alice Mizzau. Il rito è stato celebrato da don Antonio Genovese, ex parroco di San Vito e Modesto di Spinea, che l’ha vista crescere. Entrambi gli sposi hanno scelto i fratelli come testimoni. La “Divina” ha scelto un look total white, curato dalla giovane stilista Nicole Cavallo della maison Nicole Milano per il doppio outfit da cerimonia e da ricevimento. Entrambi gli abiti erano all’insegna ...