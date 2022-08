F1 | Sergio Perez | “Speravo in qualcosa di più ma Verstappen era su un altro pianeta!”

Leggi su oasport

(Di domenica 28 agosto 2022) RedBull di un’altra categoria quest’oggi nel Gran Premio del Belgio 2022 di Formula 1, concluso difatti con una doppietta targata Max. Il Campione del Mondo in carica, autore di una straordinaria rimonta, è apparso praticamente inarrivabile per tutti, compreso il suo stesso compagno di squadra., partendo dalla seconda posizione e con diverse posizioni di vantaggio sull’olandese, deve accontentarsi del secondo posto, un risultato comunque positivo. Infatti, vanno considerati anche i punti in ottica classifica costruttori, sempre più nel segno RedBull. Di seguito, le dichiarazioni del pilota messicano rilasciate a caldo al termine della gara in quel di Spa: “indi più, era una buona opportunità maoggi volava, ...