F1 | Gp Belgio 2022 | Binotto | “Giusto far fermare Leclerc Red Bull è stata superiore”

Leggi su sportface

(Di domenica 28 agosto 2022) Ancora una gara rovinata ai box per Charles, che al penultimo giro del Gran Premio deldi F1, ha fatto una sosta per montare le gomme soft e cercare il punto supplementare per il giro veloce. Qui il pilota della Ferrari non solo non è riuscito a fare il giro veloce, ma ha anche preso 5 secondi di penalità per eccesso di velocità in pit lane, che lo ha quindi fatto arrivare al sesto posto, dietro un Alonso che ha approfittato del gran regalo del suo vecchio team. Ecco le parole di Mattia: “Abbiamo preso la decisione giusta, facendoCharles. Nelle corse bisogna rischiare e abbiamo cercato di prendere il punto, senza però riuscirci. Non credo però che sia stato un errore anzi…Ci sono state alcune gare in cui loro sono stati più veloci di noi e viceversa. A Spa il loro ...