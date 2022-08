“Ecco come l’ha ammazzata”. Omicidio Alessandra Matteuzzi, l’esito dell’autopsia (Di domenica 28 agosto 2022) Morte di Alessandra Matteuzzi, arriva l’esito dell’autopsia sul corpo. Il corpo della 56enne trovato privo di vita. Individuata la causa della morte da parte del medico legale Guido Pelletti immediatamente riconducibile alla modalità con cui la donna sarebbe stata uccisa a martellate la sera del 23 agosto sotto casa a Bologna dall’ex compagno Giovanni Padovani. Omicidio di Alessandra Matteuzzi, la conferma dopo l’autopsia sul corpo. La causa che avrebbe portato alla morte la donna sarebbe riconducibile a un’emorragia dovuta allo sfondamento del cranio in seguito alle martellate inferte dal suo assassino. Omicidio di Alessandra Matteuzzi. l’esito dell’autopsia sul ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 28 agosto 2022) Morte di, arrivasul corpo. Il corpo della 56enne trovato privo di vita. Individuata la causa della morte da parte del medico legale Guido Pelletti immediatamente riconducibile alla modalità con cui la donna sarebbe stata uccisa a martellate la sera del 23 agosto sotto casa a Bologna dall’ex compagno Giovanni Padovani.di, la conferma dopo l’autopsia sul corpo. La causa che avrebbe portato alla morte la donna sarebbe riconducibile a un’emorragia dovuta allo sfondamento del cranio in seguito alle martellate inferte dal suo assassino.disul ...

