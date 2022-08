Calciomercato: anche il Bournemouth sulle tracce dell'azzurro Gnonto (Di domenica 28 agosto 2022) L'attaccante dello Zurigo, lanciato da Mancini in Nazionale, è seguito dal Leeds LONDRA (INGHILTERRA) - Si inserisce anche il Bournemouth tra i club della Premier League che sono interessati a ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 28 agosto 2022) L'attaccanteo Zurigo, lanciato da Mancini in Nazionale, è seguito dal Leeds LONDRA (INGHILTERRA) - Si inserisceiltra i cluba Premier League che sono interessati a ...

lucabianchin7 : Il Monza ha chiamato per #Bakayoko. L’interesse per il francese del #Milan c’è, un big incontro ipotizzato per il w… - DiMarzio : #Calciomercato | La @juventusfc cerca l'accordo col @PSG_inside per #Paredes: ci pensa anche la @OfficialASRoma ?? - DiMarzio : #Calciomercato | @acmilan, si pensa a #Chalobah del @ChelseaFC. Sul difensore c’è anche l’@Inter - calciomercato_m : MERCATO - Serie B, il Palermo vuole chiudere anche per Machin ma il Monza per ora resiste - sportli26181512 : Inter, sì ad Akanji, ma fra un anno: L'Inter chiuderà salvo sorprese Francesco Acerbi come rinforzo in difesa. Fra… -