Calcio: Milan, fatta per l'arrivo di Thiaw dallo Schalke 04 (Di domenica 28 agosto 2022) Milano, 28 ago. - (Adnkronos) - Il Milan ha perfezionato un colpo per la difesa: è fatta per l'arrivo di Thiaw, difensore classe 2001 dello Schalke 04. Il giocatore è atteso oggi a Milano, mentre lunedì dovrebbe arrivare la firma. I rossoneri lo pagheranno circa sei milioni di euro. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 28 agosto 2022)o, 28 ago. - (Adnkronos) - Ilha perfezionato un colpo per la difesa: èper l'di, difensore classe 2001 dello04. Il giocatore è atteso oggi ao, mentre lunedì dovrebbe arrivare la firma. I rossoneri lo pagheranno circa sei milioni di euro.

