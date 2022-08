ATP Winston-Salem 2022 | Adrian Mannarino trionfa sul cemento americano Battuto in finale Laslo Djere

Leggi su oasport

(Di domenica 28 agosto 2022) Tre anni dopo l’ultima vittoria,torna a conquistare un titolo ATP e lo fa suldi. Il francese, che in carriera era riuscito are solo sull’erba di ‘s-Hertogenbosch nel 2019, ha sconfitto nell’ultimo atto il serbocon il punteggio di 7-6 6-4 dopo un’ora e quarantasei minuti di gioco. Con questo successorisale in quarantacinquesima posizione del ranking ATP ed anchefa comunque un bel balzo in avanti, salendo di venticinque posti e diventando il nuovo numero 64 del mondo. Unache ha visto i due tennisti chiudere con lo stesso numero di vincenti (20), mentre hanno pesato gli errori non forzati del ...