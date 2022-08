Amici 21, un altro amato cantante costretto a fermarsi: si trova in ospedale (Di domenica 28 agosto 2022) Grande dispiacere per i fan di Crytical, al secolo Francesco Paone, allievo cantante dell’ultima edizione di Amici 21 che è stato scelto dai The Kolors di Stash per aprire i loro concerti estivi. Successivamente Crytical ha cominciato il suo personale tour in giro per l’Italia, che tuttavia è stato costretto a interrompere da qualche giorno perché sta male ed è stato addirittura ricoverato in ospedale. É stato lui stesso ad annunciarlo sui social, cogliendo così l’occasione per annullare il concerto che doveva fare a Calvi. Francesco parla di una sospetta appendicite, ma poi dichiara che conta sul fatto che presto sarà meglio. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Amici 22, svelata la data ufficiale della prima registrazione ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 28 agosto 2022) Grande dispiacere per i fan di Crytical, al secolo Francesco Paone, allievodell’ultima edizione di21 che è stato scelto dai The Kolors di Stash per aprire i loro concerti estivi. Successivamente Crytical ha cominciato il suo personale tour in giro per l’Italia, che tuttavia è statoa interrompere da qualche giorno perché sta male ed è stato addirittura ricoverato in. É stato lui stesso ad annunciarlo sui social, cogliendo così l’occasione per annullare il concerto che doveva fare a Calvi. Francesco parla di una sospetta appendicite, ma poi dichiara che conta sul fatto che presto sarà meglio. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…22, svelata la data ufficiale della prima registrazione ...

