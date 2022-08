US Open 2022, il tabellone di Matteo Berrettini e gli ipotetici avversari: si parte da Jarry, potenziale ottavo con Tsitsipas (Di sabato 27 agosto 2022) Gli US Open di Matteo Berrettini non hanno neanche fatto in tempo a iniziare e già vivono la loro prima modifica. Questa riguarda il primo turno del cammino che, nelle intenzioni, vuole portare il romano a ribadire che, nonostante due Slam saltati, la poca fortuna di Montreal e l’ulteriore sconfitta a Cincinnati, lui c’è. E non solo: vuole la dimostrazione che solo il caso lo ha spedito fuori dai primi 10, un caso chiamato impossibilità di difendere ingenti quantità di punti a Parigi e a Wimbledon. Doveva esserci Hugo Dellien come avversario d’esordio per Berrettini, ma il boliviano ha rinunciato per un guaio al polso che ne provoca la chiusura della stagione. Toccherà così al cileno Nicolas Jarry, proveniente dalle qualificazioni, dare il bentornato al numero 13 del seeding su un ... Leggi su oasport (Di sabato 27 agosto 2022) Gli USdinon hanno neanche fatto in tempo a iniziare e già vivono la loro prima modifica. Questa riguarda il primo turno del cammino che, nelle intenzioni, vuole portare il romano a ribadire che, nonostante due Slam saltati, la poca fortuna di Montreal e l’ulteriore sconfitta a Cincinnati, lui c’è. E non solo: vuole la dimostrazione che solo il caso lo ha spedito fuori dai primi 10, un caso chiamato impossibilità di difendere ingenti quantità di punti a Parigi e a Wimbledon. Doveva esserci Hugo Dellien comeo d’esordio per, ma il boliviano ha rinunciato per un guaio al polso che ne provoca la chiusura della stagione. Toccherà così al cileno Nicolas, proveniente dalle qualificazioni, dare il bentornato al numero 13 del seeding su un ...

Open_gol : La lotta all’evasione non c’è nel programma del centrodestra: Carlo Cottarelli ha detto la verità Realizzato in… - Open_gol : Il documento spiega perché l'8 agosto è stata perquisita Mar-a-Lago, la residenza dell'ex presidente in Florida - Open_gol : Oltre ad Alberto Balocco è rimasto coinvolto nell'incidente anche un altro uomo: Davide Vigo - MarcoVioli5 : RT @Romagialloross4: ??? #PODCAST: la puntata molto movimentata di 'Roma Giallorossa - Tra calcio e mercato' del 26 agosto 2022 [AUDIO] #Cal… - manuzzim : RT @valy_s: #Djokovic, vincitore di #Wimbledon, definitivamente escluso dagli #USOpen perché non vaccinato #Covid19 e senza #greenpass non… -