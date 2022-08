Trattativa Keylor Navas: spunta l’ipotesi per gennaio, le ultime (Di sabato 27 agosto 2022) Una degli ultimi tasselli per il mercato del Napoli è l’operazione relativa a Keylor Navas. Il club azzurro non ha ancora definito la situazione portieri, lasciando in bilico il futuro di Alex Meret. Il portiere del Paris Saint-Germain è uno dei nomi più vociferati in questa sessione di calciomercato e il suo arrivo in casa Napoli è molto atteso dai tifosi partenopei. FOTO: Getty Images, Navas La Trattativa, però, non ha ancora trovato il modo di volgere al termine, considerando che il portiere costaricano partirà solo con una buonuscita da parte del PSG. Il Napoli, di contro, deve inevitabilmente attendere questa soluzione, considerando che non dispone della forza economica per poter sostenere lo stipendio da 9 milioni di euro di Keylor Navas. Secondo quanto riportato ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 27 agosto 2022) Una degli ultimi tasselli per il mercato del Napoli è l’operazione relativa a. Il club azzurro non ha ancora definito la situazione portieri, lasciando in bilico il futuro di Alex Meret. Il portiere del Paris Saint-Germain è uno dei nomi più vociferati in questa sessione di calciomercato e il suo arrivo in casa Napoli è molto atteso dai tifosi partenopei. FOTO: Getty Images,La, però, non ha ancora trovato il modo di volgere al termine, considerando che il portiere costaricano partirà solo con una buonuscita da parte del PSG. Il Napoli, di contro, deve inevitabilmente attendere questa soluzione, considerando che non dispone della forza economica per poter sostenere lo stipendio da 9 milioni di euro di. Secondo quanto riportato ...

