Milan Bologna 2-0 LIVE | raddoppia Giroud

(Di sabato 27 agosto 2022) Allo stadio Meazza, il match valido per la 3ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Meazza,si affrontano nel match valido per la 3ª giornata della Serie A 2022/23. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-0 MOVIOLA 1? Inizia il match 10? Tiro Theo Henandez – il francese prova l’azione personale, viene fermato, la palla si alza nel rimpallo finendo ancora sui piedi del francese che prova la conclusione al volo, largamente fuori 17? Tiro Messias – azione personale di Theo Hernandez che avanza alla sua maniera , al limite dell’area serve De Ketelaere che smista per Messias che sposta il pallone e calcia, blocca Skorupski 21? Gol ...

68' 22:10 - 27 ago Schema su punizione del Bologna che arriva al tiro con Medel: colpisce il palo esterno. Il LIVE di Milan-Bologna, partita della 3^ giornata della Serie A 2022-2023. 62' 22:07 - 27 ...70' Ripartenza Milan con Theo che taglia il campo per Saelemaekers. Il belga non ci pensa due volte e calcia, Skorupski respinge in corner. 69' Destro secco di Calabria da ...