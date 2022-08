Mastrangelo | “Con più sport meno spese sanitarie | sinistra non travisi”

(Di sabato 27 agosto 2022) (Adnkronos) – “Noto con amarezza che da, quelli che la vita concreta delle persone non sanno minimamente cosa sia, si sono già affannati a replicare alle mie parole: intendo chiarire che la mia idea, e quella della Lega, si basa su un concetto fondamentale, cioè che un adeguato e calibrato investimento nellooggi, produce anche un risparmio in sanità domani. Loè benessere fisico, mentale: loè vita, è questo il messaggio che dobbiamo dare ai giovani, non le squallide polemiche da campagna elettorale”. Cosi Luigi, responsabile del dipartimentodella Lega e candidato alla Camera, dopo le reazioni alle sue dichiarazioni di oggi. Parlando a Radio Capital, questa mattina, l’ex pallavolista aveva detto: “Bisogna investire di più nello ...

fattoquotidiano : Luigi Mastrangelo: “Investire di più sullo sport togliendo fondi alla sanità”. La proposta dell’ex pallavolista can… - repubblica : Mastrangelo, in campo con Lega: ' Investire nello sport, togliendo qualcosa alla sanità' [di Antonio Cristiano] - danieledv79 : RT @lisanoja: Prima la Meloni vuole curare le 'devianze' con lo sport. Oggi Mastrangelo, candidato in parlamento e capo dipartimento sport… - NicolaTenerelli : RT @fattoquotidiano: Luigi Mastrangelo: “Investire di più sullo sport togliendo fondi alla sanità”. La proposta dell’ex pallavolista candid… - gialupa : #News Luigi Mastrangelo: “Investire di più sullo sport togliendo fondi alla sanità”. La proposta dell’ex pallavolis… -

Poco dopoè intervenutoun comunicato, in cui ha spiegato che la sua proposta è stata travista: 'La mia idea si basa su un concetto fondamentale , cioè che un adeguato e calibrato ...... di fatto italiani perché cresciuti nel nostro paese o nati in Italia da genitori stranieri, non possono competere per i colori azzurri perché senza cittadinanza, ma sullo ius soli...Bagarre sui social contro l’ex pallavolista. La replica tranchant del candidato della Lega: “Non sanno minimamente cosa sia la vita concreta” ...Lega, Luigi Mastrangelo e i fondi di sport e sanità: la polemica dopo le parole del candidato leghista alla prossime elezioni ...