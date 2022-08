Lecce-Empoli, Baroni: “Per noi gara fondamentale, in campo con coraggio e determinazione” (Di sabato 27 agosto 2022) L’allenatore del Lecce, Marco Baroni, alla vigilia del match della terza giornata di Serie A 2022/2023 contro l’Empoli, ha presentato la sfida in conferenza stampa: “Sarà una gara fondamentale, contro degli avversari collaudati che hanno una precisa identità di gioco. Dovremo mettere in campo coraggio e determinazione, inoltre potremo contare sulla spinta dei nostri tifosi. Lo stadio pieno dimostra che per il pubblico questa partita vale quanto un incontro con Juventus o Inter. Onoreremo l’impegno. Pongracic e Pezzella hanno svolto un lavoro diverso dal nostro, ma non c’è tempo per fare la preparazione. Per quanto riguarda la difesa, sto facendo valutazioni su Tuia, vedremo se sarà della partita. Anche Baschirotto e Blin stanno bene”. Sul nuovo ... Leggi su sportface (Di sabato 27 agosto 2022) L’allenatore del, Marco, alla vigilia del match della terza giornata di Serie A 2022/2023 contro l’, ha presentato la sfida in conferenza stampa: “Sarà una, contro degli avversari collaudati che hanno una precisa identità di gioco. Dovremo mettere in, inoltre potremo contare sulla spinta dei nostri tifosi. Lo stadio pieno dimostra che per il pubblico questa partita vale quanto un incontro con Juventus o Inter. Onoreremo l’impegno. Pongracic e Pezzella hanno svolto un lavoro diverso dal nostro, ma non c’è tempo per fare la preparazione. Per quanto riguarda la difesa, sto facendo valutazioni su Tuia, vedremo se sarà della partita. Anche Baschirotto e Blin stanno bene”. Sul nuovo ...

