Il Toro vince 2-1 a Cremona e vola in testa (Di sabato 27 agosto 2022) Granata avanti con un'autorete di Bianchetti. Nella ripresa raddoppio di Radonjic, inutile il gol di Sernicola nel finale

