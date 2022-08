Gazzetta – Osimhen, l’agente: “Victor è un giocatore del Napoli, nessuna trattativa in corso!” (Di sabato 27 agosto 2022) 2022-08-26 20:01:25 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato della Gazzetta: Le dichiarazioni dell’agente di Victor Osimhen in un post su Twitter Il futuro di Victor Osimhen sarà a tinte azzurre! Infatti, Roberto Calenda, agente del calciatore nigeriano, ha scritto un post su Twitter riguardante il futuro dell’attaccante azzurro. Nelle ultime ore, infatti, si era parlato di un possibile scambio con il Manchester United, che avrebbe offerto al Napoli 100 milioni insieme a Cristiano Ronaldo. Di seguito le dichiarazioni di Roberto Calenda sul futuro di Victor Osimhen: “nessuna trattativa in corso, nessuno scambio. Victor ... Leggi su justcalcio (Di sabato 27 agosto 2022) 2022-08-26 20:01:25 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato della: Le dichiarazioni deldiin un post su Twitter Il futuro disarà a tinte azzurre! Infatti, Roberto Calenda, agente del calciatore nigeriano, ha scritto un post su Twitter riguardante il futuro dell’attaccante azzurro. Nelle ultime ore, infatti, si era parlato di un possibile scambio con il Manchester United, che avrebbe offerto al100 milioni insieme a Cristiano Ronaldo. Di seguito le dichiarazioni di Roberto Calenda sul futuro di: “in corso, nessuno scambio....

