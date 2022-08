Federica Pellegrini ha sposato Matteo Giunta (Di sabato 27 agosto 2022) AGI - La 'Divina' mette la fede al dito. Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono finalmente sposi: il matrimonio è stato celebrato nel pomeriggio a Venezia, nella chiesa di San Zaccaria, da don Antonio Genovese, parroco di Spinea che da anni conosce l'ormai ex fuoriclasse del nuoto. Cerimonia blindatissima, con circa 160 invitati, fra i quali anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò. A occuparsi dell'organizzazione delle nozze il famoso wedding planner Enzo Miccio. Fidanzati ufficialmente da dopo le Olimpiadi di Tokyo dello scorso anno, Federica Pellegrini e Matteo Giunta - che della 'Divina' è stato l'allenatore negli ultimi anni - avevano deciso di sposarsi nell'ottobre dello scorso anno. Era stata la stessa campionessa azzurra ad annunciare ... Leggi su agi (Di sabato 27 agosto 2022) AGI - La 'Divina' mette la fede al dito.sono finalmente sposi: il matrimonio è stato celebrato nel pomeriggio a Venezia, nella chiesa di San Zaccaria, da don Antonio Genovese, parroco di Spinea che da anni conosce l'ormai ex fuoriclasse del nuoto. Cerimonia blindatissima, con circa 160 invitati, fra i quali anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò. A occuparsi dell'organizzazione delle nozze il famoso wedding planner Enzo Miccio. Fidanzati ufficialmente da dopo le Olimpiadi di Tokyo dello scorso anno,- che della 'Divina' è stato l'allenatore negli ultimi anni - avevano deciso di sposarsi nell'ottobre dello scorso anno. Era stata la stessa campionessa azzurra ad annunciare ...

