Federica Pellegrini, ecco l'abito da sposa (Di sabato 27 agosto 2022) Scopriamo finalmente l'abito con il quale la Divina ha detto sì al suo Matteo Giunta: bianco, con strascico, spalle scoperto e lungo velo. Romantico, ma non troppo Leggi su vanityfair (Di sabato 27 agosto 2022) Scopriamo finalmente l'con il quale la Divina ha detto sì al suo Matteo Giunta: bianco, con strascico, spalle scoperto e lungo velo. Romantico, ma non troppo

Corriere : Federica Pellegrini e Matteo Giunta oggi sposi a Venezia: il look in bianco al pre party Le foto - LuigiBrugnaro : Venezia città dell’amore ?? I migliori auguri a Federica Pellegrini e a Matteo Giunta che oggi si sposeranno in Ci… - TgrRaiVeneto : Il matrimonio blindato, l’abito, la chiesa: in laguna è tutto pronto per il matrimonio dell'anno #IoSeguoTgr… - peppe844 : RT @Agenzia_Ansa: Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sono sposati. La campionessa olimpionica è arrivata all'altare al braccio del papà… - lacittanews : Venice, Italy on August 27, 2022. Former Swimmer and Olympic Champion Federica Pellegrini and Matteo Giunta Wedding… -