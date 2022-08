È morto, caos a Forum tra moglie e amante: accade di tutto (Di sabato 27 agosto 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. ‘È successo di tutto durante una delle puntate di Forum, dove il pubblico ha assistito ad un siparietto a metà tra l’imbarazzante e l’esilarante: il video è virale sui social. In tanti anni di messa in onda del talk giuridico di Mediaset, il pubblico è stato abituato a gag ed episodi che hanno davvero dell’incredibile. Leggi su youmovies (Di sabato 27 agosto 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. ‘È successo didurante una delle puntate di, dove il pubblico ha assistito ad un siparietto a metà tra l’imbarazzante e l’esilarante: il video è virale sui social. In tanti anni di messa in onda del talk giuridico di Mediaset, il pubblico è stato abituato a gag ed episodi che hanno davvero dell’incredibile.

