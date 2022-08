(Di sabato 27 agosto 2022) Roma, 27 ago – Discatenatolae il centrodestra in un video rilasciatosua pagina Facebook. Il Ministro degli Esteri in carica ha una parola per tutto, da Salvini a Berlusconi passando – ovviamente – per Putin e la Russia. Lo stesso Enrico Letta è tornato sul leitmotiv della sua campagna elettorale, parlando delle solite “ingerenze” russe nella campagna elettorale, eppure sembrano proprio loro a volercela infilare per forza. Dion“Vedi, tu puoi passare anche tutte le giornate a rassicurare il mondo che l’Italia sarà in buone mani, ma non è così. E lo sappiamo perché i tuoi alleati, Berlusconi e Salvini,amici di Putin. Addirittura, Salvini voleva barattare Putin con Mattarella. Berlusconi ha sempre avuto legami con ...

Il Primato Nazionale

In the Middle East, thesmoulders under the ashes. In Afghanistan, ruled by the Taliban, what ... l'Italia parla con Mosca Draghi e Dia colloquio con il ministro degli Esteri Sergej Lavrov, ...*** Sui social hanno notato una somiglianza tra il ministro Luigi Die l'ex Inter Alexis ... *** Nei suoi dj set italiani metteva free from desire e tutta la discoteca cantava Pioli is on. All'... Di Maio on fire attacca la Meloni, ma ci sono differenze sulla politica estera O vocalista Edu Falaschi celebrou os 20 anos de “Rebirth”, do Angra, e apresentou “Vera Cruz” com show no Tokio Marine Hall, em São Paulo.Nando Orsi nei minuti iniziali di Lazio-Bologna su Sky ha spiegato come Luis Maximiano, portiere portoghese scelto da Sarri nell'11, si giocasse il ruolo da titolare con Provedel da una posizione di v ...