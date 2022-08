Destination NWA 74

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 27 agosto 2022) Ci siamo, la NWA questo Weekend sbarca a St. Louis per il suo Show di anniversario, il 74° dalla sua nascita. Il 2022 della NWA è stato finora strepitoso: NWA Powerrr e NWA USA, i due Show settimanali su FITE e Youtube, sono andati molto bene, anche i PPV hanno avuto buoni riscontri, così come anche il pubblico che è tornato a farsi numeroso ai live show e alle registrazioni. Questo Show si può tranquillamente considerare al momento l’equivalente per l’NWA di Wrestlemania, anche Billy Corgan ha capito l’importanza di questo evento e porterà, in questa due giorni, Match, Atleti e card di tutto rispetto. Confermarsi Campioni o passare la Torcia A NWA 74 diversi campioni sono chiamati a confermarsi con le loro cinture o passare il testimone ai loro sfidanti, in alcuni casi alla prima seria occasione titolata per quella cintura. Trevor Murdoch dovrà difendere la Ten ...