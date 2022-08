Bassetti stronca Speranza: «Le mascherine a scuola? Non servono, stop a querelle ideologiche» (Di sabato 27 agosto 2022) Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, rilancia il suo timore per un possibile ritorno dell’obbligo di mascherina fra i banchi dopo poco tempo dall’avvio dell’anno scolastico. Le mascherine a scuola “non servono a niente”. E “le parole di Speranza” sulle mascherine a scuola «credo siano imbarazzanti, non c’è altro modo per definirle. Dopo che abbiamo discusso a lungo sul fatto che le mascherine a scuola non servono, almeno per la maggioranza dei ragazzi, e dopo che si è detto “via l’obbligo delle mascherine e via l’obbligo del distanziamento”, il 27 agosto il ministro afferma che, se la situazione epidemiologica cambierà, le ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 27 agosto 2022) Matteo, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, rilancia il suo timore per un possibile ritorno dell’obbligo di mascherina fra i banchi dopo poco tempo dall’avvio dell’anno scolastico. Le“nona niente”. E “le parole di” sulle«credo siano imbarazzanti, non c’è altro modo per definirle. Dopo che abbiamo discusso a lungo sul fatto che lenon, almeno per la maggioranza dei ragazzi, e dopo che si è detto “via l’obbligo dellee via l’obbligo del distanziamento”, il 27 agosto il ministro afferma che, se la situazione epidemiologica cambierà, le ...

