Vittoria da sogno contro l'ex Inzaghi: la Lazio illumina l'Olimpico (Di venerdì 26 agosto 2022) Olimpico biancoceleste ancora fatale per l'Inter. La Lazio vince 3-1 con le reti di Felipe Anderson, Luis Alberto e Pedro e resta imbattuta dopo tre giornate di campionato. Prima sconfitta stagionale per i nerazzurri dopo le vittorie contro Lecce e Spezia. Sarri non modifica la formazione vista col Torino e indovina anche il cambio di Inzaghi: «Mi aspetto Gagliardini in campo», aveva detto in conferenza stampa il tecnico biancoceleste. L'ex Atalanta parte dal 1' per contrapporre la sua fisicità a quella di Milinkovic-Savic, autore di 5 gol nelle 7 sfide più recenti contro i nerazzurri. La mossa non dà i suoi frutti. Le occasioni più nitide del primo tempo sono della Lazio. Al 16' Immobile prova ad incrociare col mancino ma colpisce male e sfiora il palo. Al 35' si accende Zaccagni che ... Leggi su iltempo (Di venerdì 26 agosto 2022)biancoceleste ancora fatale per l'Inter. Lavince 3-1 con le reti di Felipe Anderson, Luis Alberto e Pedro e resta imbattuta dopo tre giornate di campionato. Prima sconfitta stagionale per i nerazzurri dopo le vittorieLecce e Spezia. Sarri non modifica la formazione vista col Torino e indovina anche il cambio di: «Mi aspetto Gagliardini in campo», aveva detto in conferenza stampa il tecnico biancoceleste. L'ex Atalanta parte dal 1' per contrapporre la sua fisicità a quella di Milinkovic-Savic, autore di 5 gol nelle 7 sfide più recentii nerazzurri. La mossa non dà i suoi frutti. Le occasioni più nitide del primo tempo sono della. Al 16' Immobile prova ad incrociare col mancino ma colpisce male e sfiora il palo. Al 35' si accende Zaccagni che ...

