Ultimi tre appuntamenti di Site Dance: la rassegna a cura della Compagnia Simona Bucci (Di venerdì 26 agosto 2022) Nell'Arena del Parco di Villa Vogel, alla Limonaia di Villa Strozzi e nel parco del Museo Stibbert; a ingresso libero salvo il secondo spettacolo (5 euro) L'articolo proviene da Firenze Post.

