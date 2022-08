Ultime Notizie Roma del 26-08-2022 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 26 agosto 2022)dailynews radiogiornale venerdì 26 agosto Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliana of andiamo in Ucraina in apertura il personale della centrale nucleare di zaporizhia occupata dai soldati russi al lavoro per ricollegare i donatori funzionanti alla rete elettrica la linea di alimentazione della centrale al sistema energetico ucraino è stato ripristinato e sono in corso i lavori per predisporre il collegamento alla rete delle due unità di Potenza via del personale non si segnalano problemi al sistema di sicurezza e la centrale riceve l’energia necessaria al fabbisogno interno attraverso una linea proveniente dal sistema elettrico ucraino un funzionario filorusso sostiene che a causa di quelli che lui definisce attacchi delle Forze Armate ucraine al momento sarebbero stati interrotti e tutte e quattro le linee di fornitura di energia della centrale ...