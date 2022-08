Tottenham | Conte | “Da capire se la rosa è abbastanza profonda Voglio due giocatori per ruolo”

Leggi su sportface

(Di venerdì 26 agosto 2022) Antonioparla chiaro nella conferenza stampa pre Nottingham Forest-, specialmente quando tratta il tema del mercato: “Se qualcuno esce, allora abbiamo bisogno di uno che arriva. La società sa benissimo quanto sia importante per me avere unacon un paio diin ogni”. In particolar modo ora che la squadra di Londra è tornata in Champions League: “Ne stavo parlando con Paratici, giocare una volta a settimana è una cosa, giocare tante partite ogni tre giorni è completamente diverso. È ora che bisognase lae competitiva”. SportFace.