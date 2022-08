Texas | giudice federale cancella il bando al porto d’armi per le persone fra i 18 e i 21 anni

(Di venerdì 26 agosto 2022) Undelhato ilstatale che vieta alletra i 18 e i 21di portare armi: è la prima rilevante decisione giudiziaria dopo che a giugno la Corte suprema aveva stabilito per la prima volta che il secondo emendamento garantisce a un individuo il diritto di andare in giro con un’arma per autodifesa. La Corte ha suggerito ai giudici federali di applicare solo un test storico nel valutare i processi riguardanti le armi, affermando che una regola è costituzionale solo se simile a quelle esistenti nel XVIII secolo, quando il secondo emendamento fu ratificato. Citando proprio l’opinione della Corte suprema, iltexano Mark Pittman ha sentenziato che non c’è alcuna tradizione storica di divieto di portare le ...

