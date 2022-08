Roma, Spinazzola: «Quest’anno possiamo divertirci molto…» (Di venerdì 26 agosto 2022) L’esterno della Roma Spinazzola si è detto entusiasta per la squadra costruita per questa stagione appena iniziata Leonardo Spinazzola, esterno della Roma, ai microfoni di DAZN ha parlato della nuova stagione dei giallorossi appena cominciata. DIVERTIRSI – «Quest’anno ci divertiamo, ci possiamo divertire molto, oltre alla qualità e all’esperienza che sono fondamentali». FAB 4 IN ATTACCO – «Sanno di avere grande qualità e una grande responsabilità: devono fare i gol, le giocate e portare la Roma a vincere». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 agosto 2022) L’esterno dellasi è detto entusiasta per la squadra costruita per questa stagione appena iniziata Leonardo, esterno della, ai microfoni di DAZN ha parlato della nuova stagione dei giallorossi appena cominciata. DIVERTIRSI – «ci divertiamo, cidivertire molto, oltre alla qualità e all’esperienza che sono fondamentali». FAB 4 IN ATTACCO – «Sanno di avere grande qualità e una grande responsabilità: devono fare i gol, le giocate e portare laa vincere». L'articolo proviene da Calcio News 24.

