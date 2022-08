Roma – Dopo oltre 10 anni riaprono scuola infanzia ed elementare a via Mazzacurati. I plauso di Gualtieri (Di venerdì 26 agosto 2022) Dopo una chiusura di oltre 10 anni, il 12 settembre riapriranno i locali della scuola primaria e il 15 settembre quelli della scuola dell’infanzia in via Mazzacurati, a Corviale. I lavori hanno interessato l’aspetto strutturale degli edifici, degli impianti interni e anche la parte esterna dell’intero plesso. Gualtieri: “Finalmente, alla riapertura delle scuole, i cittadini di Corviale avranno di nuovo i loro spazi” Come ha tenuto a dichiarare per l’occasione il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, “Nella prima delle mie consuete visite nei quartieri della città, il 26 novembre scorso presi l’impegno di restituire al territorio gli spazi dell’infanzia e delle elementari della scuola ... Leggi su italiasera (Di venerdì 26 agosto 2022)una chiusura di10, il 12 settembre riapriranno i locali dellaprimaria e il 15 settembre quelli delladell’in via, a Corviale. I lavori hanno interessato l’aspetto strutturale degli edifici, degli impianti interni e anche la parte esterna dell’intero plesso.: “Finalmente, alla riapertura delle scuole, i cittadini di Corviale avranno di nuovo i loro spazi” Come ha tenuto a dichiarare per l’occasione il sindaco di, Roberto, “Nella prima delle mie consuete visite nei quartieri della città, il 26 novembre scorso presi l’impegno di restituire al territorio gli spazi dell’e delle elementari della...

