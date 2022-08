Renzi “Gli unici a dire sì ai rigassificatori siamo solo noi” (Di venerdì 26 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “siamo in crisi energetica ma il sindaco di Piombino (Fratelli d’Italia) dice NO al rigassificatore. Il PD temporeggia e chiede una nuova, non prevista, valutazione d’impatto: vogliono ancora prendere tempo. Gli unici a dirèSì rigassificatore subitò siamo noi: #ItaliaSulSerio”. Lo scrive su Twitter il leader di Italia Viva Matteo Renzi. Foto: agenziafotogramma.it (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 26 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “in crisi energetica ma il sindaco di Piombino (Fratelli d’Italia) dice NO al rigassificatore. Il PD temporeggia e chiede una nuova, non prevista, valutazione d’impatto: vogliono ancora prendere tempo. Glia dirèSì rigassificatore subitònoi: #ItaliaSulSerio”. Lo scrive su Twitter il leader di Italia Viva Matteo. Foto: agenziafotogramma.it (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

